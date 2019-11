Cinque gol per una domenica di Carnevale di festa. L'Audax Palmoli infila il terzo risultato utile consecutivo (due vittorie e un pareggio) e sembra essersi messa alle spalle il momento di difficoltà. Con una situazione tecnica ancora nebulosa (mister Di Santo ancora assente anche se la società continua a parlare di "pausa") le gialloblu hanno batutto 5-2 il Salento Women Soccer, a cui avevano rifilato già 7 gol nella gara di andata. "Le ragazze continuano a migliorare partita dopo partita", commenta una raggiante presidentessa Angelica Nero a fine gara.

La cronaca. L'inizio è di quelli shock. Le pugliesi impiegano appena 40 secondi ad andare in rete, con un tiro da lontano di D'Amico che finisce sotto l'incrocio. Le padrone di casa, che giocano ancora sul sintetico di Montefalcone vista l'impraticabilità del Cieri, non si perdono d'animo e al 10' trovano la rete del pareggio con una tiro dal limite di D'Angelo. È ancora la numero 8 palmolese ad andare a segno, al 22', con la sua prima doppietta in serie B che vale il vantaggio. Ma, un minuto dopo, Bergamo trova il gol del pareggio del Salento. Tutto da rifare per l'Audax che continua a spingere alla ricerca della rete che arriva al 30', quando Pastò, con una girata al volo da dentro l'area, trova il sette e fa esplodere di gioia le Panthers.

Nella ripresa le padrone di casa, guidate anche oggi in panchina da De Luca, riescono ad incrementare il bottino.Al 20' Pasciullo cala il poker con un'azione in area di rigore e al 90' Mariapaola Marino mette a segno il rigore concesso per fallo ai suoi danni. La felicità per il gol viene parzialmente rovinata dall'espulsione rimediata dalla numero 10 palmolese per una presunta esultanza irriverente nei confronti delle ospiti. Domenica prossima l'Audax affronterà una lunga trasfertaper andare a giocare in casa del Catania sperando di poter proseguire nella striscia vincente

.