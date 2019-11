Non sono bastati il coraggio e la grinta messa in campo dagli Amici del basket San Salvo ieri pomeriggio contro la capolista Airino Termoli. Alla palestra di via A. De Gasperi i termolesi, al termine di una partita combattuta e bella da vedere, sono riusciti a chiudere la pratica San Salvo vincendo per 82 a 74. Una sconfitta che non mette assolutamente in dubbio una prestazione comunque positiva dei padroni di casa che solo sul suono della sirena, nel finale, si sono arresi alla corazzata termolese, quest’ultima ha potuto contare soprattutto sul contributo realizzativo di Marinaro (14 punti), Bertinelli (15 punti), Davico (12 punti), Colasurdo (10 punti) e di M. Di Lembo (20 punti). Cinque giocatori che insieme hanno totalizzato 71 punti, rispetto agli 84 messi a segno nel totale. Tra le fila sansalvesi ottima prova per Di Blasio (22 punti) miglior realizzatore del match, accompagnato dal solito Borromeo (17 punti), Assogna (13 punti) e l’immortale Saverio Celenza (10 punti). Meno incisivo questa volta il play Pappacena, sceso in campo con la febbre. Sia Pasquini che Celenza con problemi di falli per tutta la gara, dovendo fare i conti con le scelte arbitrali della stessa coppia che arbitrò la gara di andata (Giambuzzi di Ortona e Di Santo di Chieti).

Una partita ricca di canestri e in pieno equilibrio. Nel primo quarto i padroni di casa hanno un ottimo impatto sulla gara con Assogna, riuscendo a siglare un mini break positivo. Gli ospiti, aiutati dai super Bertinelli e Di Lembo, riescono a riprendere l'inerzia della gara e a chiudere avanti di una sola lunghezza (20-21) il primo periodo. La seconda frazione di gioco si rivela meno positiva per i casalinghi. I termolesi continuano a difendere a uomo, scegliendo di cambiare sistematicamente sui blocchi, alternando a tratti la zona. I san salvesi rimangono a uomo. Si va alla pausa lunga negli spogliatoi sotto di sei lunghezze (35-41). Il terzo periodo si apre con un brutto episodio. Panetta, mentre si accingeva ad andare in attacco, colpisce Celenza al volto e viene sanzionato con un fallo tecnico (successivamente, quando rientrerà in campo, il giocatore del Termoli commettere un altro brutto fallo e verrà punito con il suo secondo fallo tecnico, venendo così espulso e costretto ad abbandonare il campo e la gara). Meno aggressiva, rispetto a quanto visto in precedenza, la difesa biancoblu che questa volta concede più spazio agli attacchi della capolista. Il divario tra le due squadre, comunque, rimane di sei lunghezze e la partita è ancora in pieno equilibrio (54-60). Nell’ultimo periodo, con il match che si carica di grande nervosismo, ancora tanti ‘botta e risposta’ tra il San Salvo e l’Airino, ma alla fine ad essere premiati sono gli ospiti che pur non riuscendo ad allungare, fanno proprio il parziale dell’ultima frazione e chiudono la pratica vincendo 82 a 74. "Faccio i compliementi a coach Di Lembo e alla sua squadra- ci ha comunicato coach Linda Ialacci a fine partita- anche se sono rimasta dispiaciuta da alcuni atteggiamenti che non hanno niente a che vedere con lo sport". In attesa di sapere i risultati di oggi pomeriggio dagli altri campi, non arrivano buone notizie per i sansalvesi dalla sfida tra il Nova basket Campli ed il Chieti basket. I chietini in trasferta vengono battuti 68 a 64 e così il Campli sigla il sorpasso in classifica sugli Amici del Basket, seduti attualmente al sesto posto con 18 punti. Terza sconfitta consecutiva per il San Salvo che ora dovrà tornare alla vittoria il prima possibile, avendo la possibilità di riposarsi un turno. Celenza e compagni torneranno in campo in trasferta a Chieti fra due domeniche, nella penultima giornata di regular season.

I tabellini

Amici Del Basket San Salvo: Tenisci , Koschena NE, Borromeo 17, Boccardo NE, Pappacena 2, Biasone 2, Di Blasio 22, Pasquini 8, Assogna 13, Celenza 10. All. Ialacci

Airino Termoli: Marinaro 14, Panetta 9, Zurlino , Davico 12, Sicuro 2, Di Lembo M. 20, Marcantonio NE, Colecchia NE, Bertinelli 15, Morrone NE, Rinaldi NE, Colasurdo 10. All. Di Lembo G.

Parziali: 20-21, 15-20, 19-19, 20-22