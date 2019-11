Nella venticinquesima domenica di campionato di Eccellenza, si affrontano all’Aragona il Vasto Marina e la Vastese Calcio, entrambe a caccia di una vittoria. Dopo una partita interamente dominata da Soria e compagni, a festeggiare è la Vastese che riesce a battere per 0-3 i cugini del Vasto Marina grazie alla doppietta di Tarquini e al gol di D’Amborsio. Vittoria conquistata sul campo ma che rischia di essere vana a causa di una gestione dei fuori quota non regolare. Nello specifico, al 26' della ripresa Piccinini (1995) prendeva il posto di Balzano (1996) ed in campo i biancorossi rimanevano con due '95 (Piccinini e Bonuso) ed un '94 (Verna), non tenendo conto del regolamento che parla chiaro: in campo nelle gare di Eccellenza devono essere schierati un '95, un '96 ed un '94. Alla luce di questa disattenzione, le conseguenze sono praticamente quasi sicure, ma aspettiamo ancora ad affermarlo.

La partita. Gli ‘ospiti’ si affidano ad Antenucci trai pali, Balzano, Stigliano, Spagnuolo, Giuliano, Benedetto, Verna, D’Ambrosio e avanti il tridente formato da Tarquini, Soria e Bonuso. Il Vasto Marina invece sceglie un undici titolare composto da Cialdini in porta, Lupo, Napolitano, Di Capua, Direttore, Scarano, Forte D., Di Santo, Torres, Monachetti e Galiè. Nei primi dieci minuti della partita il Vasto Marina riesce a fare suo il possesso di palla e a fare meglio rispetto agli avversari. Successivamente sono i ragazzi di mister Vecchiotti a portare dalla propria l’inerzia della gara. Al 30’ il risultato si sblocca a favore della Vastese grazie alla rovesciata di Tarquini che manda la palla in porta, festeggia e per aver realizzato l’1-0 dei suoi.Successivamente è ancora Tarquini a trovare il gol, ma stavolta la rete non gli viene convalidata perché l’attaccante biancorosso si trovava in posizione di fuorigioco. Partita a senso unico con il Vasto Marina che non riesce a farsi pericolosa in attacco. Il primo tempo termina e le due squadre vanno negli spogliatoi per la pausa. Nella ripresa ancora Vastese protagonista e padrona del match. Al 63’ arriva il raddoppio degli ospiti grazie ad una punizione ‘al bacio’ di D’Ambrosio (0-2). Nei minuti finali arriva il terzo gol della Vastese di Tarquini (doppietta personale per lui) che a tu per tu con Cialdini non fallisce e chiude definitivamente la pratica. Triplice fischio e vittoria della Vastese.

Nel finale sono sorti alcuni dubbi sulla gestione dei fuori quota da parte della Vastese che nel secondo tempo, sostituendo Balzano, ne sarebbe rimasta con uno in meno rispetto al regolamento. Per ora tre punti conquistati da mister Vecchiotti, anche se è quasi sicuro che il Vasto Marina presenterà un ricorso, se non lo ha già fatto.

Il tabellino

Vasto Marina: Cialdini, Lupo, Napolitano, Di Capua, Direttore, Scarano, Forte (9’2't Montesanto), Di Santo (14’2't Cesario), Torres, Monachetti, Galiè( 37’2't Santoro). A disp: Canosa, Ratta, Di Biase, D’Ottavio; dirigente accompagnatore: Rapino

Vastese: Antenucci, Balzano (26’2't Piccinini), Stigliano, Spagnuolo, Giuliano, Benedetto, Verna (35’2't G.D’Ambrosio) , M.D’Ambrosio, Tarquini, Soria, Bonuso. A disp: Leo, De Fabritiis, Napolitano, Cataruozzolo, Castello. All. Vecchiotti

Reti: Tarquini (30’ 1’t. e 35’ 2’t.), 18’ 2’t. D’Ambrosio

ammonito Direttore

Tutti i risultati della venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza:

Capistrello- Acqua & Sapone 0-2

Martinsicuro- Francavilla 0-3

Montorio-Avezzano 2-1

Paterno-Miglianico 2-0

Pineto-Cupello 2-2

San Salvo-Sulmona 2-0

Torrese-Alba Adriatica 3-2 (anticipo)

Vasto Marina-Vastese 0-3

riposa: Renato Curi Angolana

La classifica aggiornata

Paterno 50

Avezzano 49

Francavilla 48

Renato Curi angolana 41

San Salvo 41

Torrese 41

Pineto 36

Cupello 34

Miglianico 34

Vastese 32

Martinsicuro 30

Montorio 30

Capistrello 24

Acqua & Sapone 23

Alba Adriatica 20

Vasto Marina 13

Sulmona 10