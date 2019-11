Torna l'incubo furti a Vasto Marina. Non si dormono sonni tranquilli nella località balneare, dove i residenti segnalano presenze sospette. Persone che si appostano per ore davanti alle abitazioni e controllano movimenti e abitudini. Un uomo rimane in macchina, un altro scende e si aggira a piedi per il quartiere. Entrambi rimangono per ore a parlare al cellulare.

E' quanto riferiscono diversi abitanti della zona centrale della riviera e del quartiere attorno alla vecchia stazione ferroviaria. Alcuni hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di una Fiat Multipla blu. Da due anni a questa parte, Vasto Marina è entrata nel mirino dei ladri, che hanno messo messo a segno o tentato numerosi furti.