"Siamo pronti a scendere in piazza con tutti i cittadini se la provincia non ci darà ascolto sistemando le strade". Carlo Moro, sindaco di Lentella, rilancia con forza l'appello affinchè gli enti competenti si interessino alla disastrosa situazione della viabilità nel Vastese. E, dopo aver scritto alla provincia [l'articolo] ha invitato la stampa a salire su un minibus del Comune e percorrere insieme a lui e alla sua giunta le strade su cui quotidianamente viaggiano gli autobus di studenti e lavoratori.

Dallo svincolo sulla Trignina, primo punto critico poichè ad ogni pioggia si allaga tutto, risalendo per la fondovalle Treste, poi sulla provinciale Trignina fino ad arrivare al confine con Palmoli, i problemi non mancano. Quando va bene c'è solo l'asfalto dissestato. Poi è un susseguirsi di buche, tratti senza asfalto, frane. Ovunque la provincia, proprietaria delle strade, risolve il problema in maniera molto semplice: piazza un po' di cartelli di pericolo ed è tutto a posto. Il viaggio sul minibus rende bene l'idea di quanto difficoltoso possa essere il viaggio quotidiano dei pendolari in tratti in cui, con il maltempo, gli autisti sono costretti a guidare al limite per andare avanti. "Ci aspettiamo che la provincia intervenga - rimarca Moro - perchè la situazione sta diventando davvero problematica".