Era dal 2008 che a Vasto non veniva festeggiato il Carnevale in piazza. Quest'anno, grazie alla buona volontà di alcune associazioni, delle associazioni di categoria, delle parrocchie,delle scuole e di altre realtà cittadine, che hanno finalmente trovato l'appoggio dell'amministrazione comunale, il centro storico è tornato a riempirsi per un pomeriggio di festa. In prima linea c'erano Ricoclaun, consorzio Vasto in Centro, Confesercenti e Officine in Fermento, ma poi tante altre erano le realtà coinvolte, dalla Consulta Giovanile, che ha curato il concorso per la maschera più bella, agli oratori. Divertimento per piccoli e grandi, mascherati in tanti modi, dai costumi tradizionali a quelli moderni. Il ritorno del Carnevale cittadino ha permesso a tanti di divertirsi gratuitamente grazie alla disponibilità dei tanti volontari coinvolti. Qualcuno si aspettava i carri allegorici ma, dopo tanti anni di nulla, gli organizzatori hanno deciso di ripartire gradualmente.

Non sono mancati gli stand dedicati al gusto, con l'associazione Un Buco nel tetto e i volontari del Recinto di Michea pronti a cucinare dolci e raccogliere fondi per le iniziative di solidarietà. Nel segno dell'integrazione e della condivisione c'è stata anche la partecipazione dei ragazzi dell'associazione Arda e degli immigrati ospiti nel centro di accoglienza di Palmoli. Presenti anche i cantori del circolo socio-culturale Sant'Antonio abate che hanno eseguito in più punti del centro la tradizionale Štorie (il video con il canto).

A breve anche la pubblicazione del video con le immagini e le interviste della festa di Carnevale in piazza.