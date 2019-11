Si è svolto il 7 Febbraio scorso, presso l’agriturismo Le Magnolie l’incontro della FEE con i dirigenti scolastici dott.ssa Di Gregorio, dott.ssa Di Carlo, dott.ssa Delle Donne e le rappresentanze istituzionali dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise e Marche partecipanti al progetto Eco-Schools FEE– Un’opportunità per i giovani d’Europa.

Come spiegato dal presidente della FEE Abruzzo, Paolo Leonzio, nel corso dei lavori sono stati illustrate le modalità di svolgimento del progetto che prevede il coinvolgimento degli alunni delle scuole d’Europa in un percorso educativo che induca alla sensibilizzazione sui temi ambientali e del territorio. Per l’anno scolastico 2015/2016, le scuole ed i comuni aderenti parteciperanno a scambi di approfondimento culturale tra le scolaresche di sei nazioni europee.

Presenti all'incontro, i sindaci di Campomarino, Fossacesia, San Salvo, oltre al presidente FEE Marche e coordinatore scuole FEE, Camillo Nardini, la responsabile del progetto Eco-Schools insegnante Giovanna Cericola ed ai consiglieri regionali FEE Eugenio Spadano, Anna Maria Pace e Massimo Desiati.

"Il coinvolgimento di più studenti, provenienti da diverse nazioni europee e che permarranno quattro giorni nei nostri territori, - ha rimarcato Leonzio - è un risultato raggiunto non senza difficoltà, ma rappresenta un’importante occasione di promozione del nostro territorio, con indubbi ritorni per la sua immagine turistica".