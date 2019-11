Ci saranno anche diversi podisti vastesi alla partenza della Gensan Giulietta & Romeo Half Marathon che, nel giorno successivo a San Valentino, vedrà oltre 8mila atleti di corsa per le vie di Verona. Un appuntamento a cui Podistica Vasto e Atletica Vasto non vogliono mancare e che proveranno ad onorare nel migliore dei modi. Dopo il viaggio e il meritato riposo pre-gara gli appassionati della corsa sono pronti per prendere il via e cercare di tagliare il traguardo con un buon tempo. Per la Podistica Vasto, che con i suoi atleti ha vissuto un 2014 straordinario, è il primo appuntamento ufficiale della stagione agonistica. A Verona saranno in 7, con il presidente Daniele Altieri, Nicolino "Zuzu" Catalano, Tonino Baccalà, Nicola Delli Benedetti, Maurizio Ronzitti, Annalisa Di Pietro, Nicola Carosella.

Lungo le strade di Verona incroceranno i loro passi con i "colleghi" dell'Atletica Vasto che si schiererà al via con Lucio Del Forno, alla terza esperienza veronese, Levino Del Monaco, Carmine Di Girolamo, Michele Di Rosso e Marcello Fioravante. "Saremo presenti sempre all'insegna del motto Correre per vivere", spiega il dottor Lucio Del Forno. L'associazione sportiva vastese guidata da Silvana Critelli, ricorda anche l'appuntamento con il walking che ogni lunedì, mercoledì e venersì sera (ore 20.30 dal terminal bus) coinvolge tante persone.