E’ in distribuzione gratuita il quinto numero di San Salvo ieri - oggi - domani. I primi quattro numeri del giornale sono andati esauriti in un batter d’occhio. Tanti quesiti posti dai lettori posti dai lettori. Non c’è spazio per pubblicarli tutti. I principali temi trattati dal giornale sono: Il 28 febbraio meeting su “Giovani, scuola ed il mondo del lavoro”, I salvanesi non “fanno più i porci”, Nicola Antonini 42 volte sotto i ferri, San Salvo era la patria del vino cotto, Il tempo delle…salsicce, Il gioco delle parole.

Michele Molino