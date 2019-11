Nel venticinquesimo turno di campionato la capolista Avezzano, per evitare di essere agganciata in classifica dal Paterno, a Montorio dovrà portare a casa i tre punti, in una trasferta sulla carta molto abbordabile. Per il Paterno, invece, match casalingo contro il Miglianico. Il Capistrello torna a giocare in casa dopo la sconfitta dell’Aragona e lo fa contro l’Acqua e sapone, quattro punti appena sotto in classifica dagli avversari di domenica. Per la terza forza del girone, il Francavilla, una trasferta insidiosa a Martinsicuro, mentre la Torrese ospiterà in casa l’Alba Adriatica. Oltre alla sfida dell’Aragona tra Vasto Marina e Vastese, per quanto riguarda gli impegni delle altre due squadre locali, il Cupello di mister Di Francesco sarà impegnato domani a Pineto, mentre l’U.S. Salvo giocherà ‘in casa’ al comunale di Cupello contro il Sulmona. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le due sfide e le premesse che portano con se.

Iniziando dai rossoblu che domani a Pineto dovranno vedersela con una formazione ancora in corsa per agguantare un posto nei playoff. Sesti con 35 punti in classifica, i teramani vorrebbero agganciare i sansalvesi (con tre punti in più), ma per farlo dovranno superare i cupellesi che, guardando i numeri di questa stagione,stanno portando avanti un campionato positivo e, con umiltà e piedi per terra, non smettono di ripetere di dover ancora agguantare la salvezza matematica. Sarà una sfida che vedrà contrapposte le due squadre più disciplinate del girone, in primis il Cupello seguito dai giocatori del Pineto. Tra le fila rossoblu fuori Pendenza che in settimana non si è allenato e che non ha ancora recuperato la forma. In dubbio anche questa settimana la presenza in campo di Ligocki che deve fare ancora i conti con un problemino al ginocchio davvero antipatico. Si prevede una partita tranquilla, ma il risultato finale potrà aprire una porta verso i playoff dall’una o dall’altra sponda.

Per l’U.S. San Salvo arriva un Sulmona che sta cercando in tutti i modi di invertire la rotta e potersi conquistare anche per l’anno prossimo un posto in Eccellenza. Dopo aver preso la scorsa settimana l’attaccante Casciani, in questi ultimi due giorni il presidente Di Girolamo ha ingaggiato il centrocampista Alberto Genovese dall’Eccellenza calabra e l’attaccante Roberto Maffucci, classe 1984, che viene da una lunga permanenza nel campionato di Serie D. Già da domani i nuovi arrivi potranno essere disponibili. Sulla carta un match semplice, ma se si vanno a considerare queste due new entry, mister Gallicchio sa bene che domenica vincere non sarà del tutto facile. Non lo sarà soprattutto perché i bianco blu hanno ancora l’incognita Marinelli che ad inizio settimana non si è allenato, ma che farà di tutto per esserci e magari continuare a dare il proprio contributo realizzativo che sin’ora conta 13 reti. Non prenderà parte alla gara Luongo, squalificato.

Tutte le sfide in programma

Capistrello- Acqua & Sapone

Martinsicuro- Francavilla

Montorio-Avezzano

Paterno-Miglianico

Pineto-Cupello

San Salvo-Sulmona

Torrese-Alba Adriatica

Vasto Marina-Vastese

riposa: Renato Curi Angolana