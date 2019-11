English Happy Hour è un progetto nato da un’idea dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo per favorire tra gli studenti l’apprendimento della lingua inglese. Si tratta di un corso di inglese gratuito attraverso l’uso esclusivo della lingua seguendo un percorso di lettura, ascolto, di dialogo e scrittura con sedici lezioni della durata di due ore.

Ogni settimana un gruppo di studenti delle superiori parteciperà alle lezioni tenute dagli insegnanti dell’Università delle Tre Età, Sebastian Valentini, Riccardo Carlucci e Francesco Stinziani.

"Un corso per migliorare e perfezionare la conoscenza della lingua inglese – ha spiegato il sindaco Tiziana Magnacca – requisito indispensabile per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze anche in prospettiva occupazionale. Un progetto gratuito per i nostri ragazzi, un’opportunità per essere competitivi nella conoscenza della lingua inglese".

"È un progetto innovativo dell’assessorato alle Politiche sociali che vede come partner l’Università delle Tre Età e le scuole superiori di San Salvo – ha precisato l’assessore Maria Travaglini – svolto in maniera interattiva parlando solo in inglese durante le lezioni".

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza spendibile dagli studenti in termini di acquisizione di crediti formativi.