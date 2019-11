Giornata di vigilia per la BCC Vasto Basket che domani, domenica 15 febbraio, ospiterà la Nuova Aquila Palermo per la 19ª giornata del campionato di serie B. I biancorossi, dppo la sconfitta nel derby d'Abruzzo di una settimana fa, in casa dell'Amatori Pescara, proveranno contro i siciliani ad inseguire una vittoria pesante per i punti in palio e per il morale. Dando una sguardo alla situazione del campionato è evidente come una vittoria di Ierbs e compagni porterebbe qualche modifica alla classifica. Infatti, la concomitanza della sfida tra Venafro e Taranto (rispettivamente a -2 e a pari punti con la BCC Vasto) è una circostanza favorevole alla squadra del presidente Spadaccini che, con i 2 punti in tasca, migliorerebbe la sua situazione in graduatoria. Anche perchè il Mola, che occupa l'ultimo posto utile per i playoff, riceve la visita del Bisceglie.

Non sarà però semplice per i biancorossi andare a caccia di una vittoria contro i Palermitani. All'andata, in cui si giocò a porte chiuse, furono i padroni di casa a spuntarla con appena 3 punti di vantaggio. Guardando la classifica potrebbe sembrare una di quelle sfide già decise ma è anche vero che domenica scorsa i siciliani sono caduti per mano del Martina Franca. Ecco, quindi, che la sfida di domenica 15 febbraio alle 18 è aperta al doppio pronostico. Coach Di Salvatore ed il suo staff hanno fatto lavorare intensamente i cestisti vastesi per arrivare pronti a questa sfida e provare a regalre una gioia al pubblico, atteso in gran numero sugli spalti del PalaBCC.

La 19ª giornata

Amatori Pescara - Il Globo Isernia

Duesse Martina Franca - BCC Agropoli

BCC Vasto Basket - Nuova Aquila Palermo

Planet Catanzaro - Soavegel Francavilla

Geofarma Mola - Ambrosia Bisceglie

S.Michele Maddaloni - Nuova Pall. Monteroni

Romano Group Venafro - Casa Euro Taranto



La classifica

34 BCC Agropoli

26 Ambrosia Bisceglie

26 Nuova Aquila Palermo

26 Amatori Pescara

22 Planet Catanzaro

22 Nuova Pall. Monteroni

20 S. Michele Maddaloni

18 Duesse Martina Franca

16 Geofarma Mola

12 Casa Euro Taranto

12 BCC Vasto Basket

10 Romano Group Venafro

6 Il Globo Isernia

2 Soavegel Francavilla