"Quest'anno il carnevale lo vogliamo festeggiare con i più piccoli, aprendo le porte del nido Piccole Tracce, inaugurato solo qualche mese fa, a tutti coloro che vogliono conoscere la struttura, i servizi e le attività in programma o semplicemente parlare con le educatrici e le professioniste che vi operano all'interno. Un carnevale che vuole essere in sostanza una festa gioiosa ma all'insegna dell'incontro per far comprendere l'importanza dell'infanzia e di quanto sia indispensabile in una comunità come Scerni una struttura efficiente come quella di Piccole Tracce. Pertanto invito i genitori e dei piccoli a tutti a partecipare".

Così il sindaco Giuseppe Pomponio ha annunciato il programma del particolare carnevale a Scerni, che si terrà quindi nella struttura del nido, sabato 14 febbraio dalle 10,30 alle 12,30. È prevista una colorata festa in maschera, con animazioni, coriandoli e stelle filanti. Con l'occasione saranno illustrati i servizi che offre il nido e le sue attività. Da sabato, e fino al 31 marzo, si potranno effettuare le iscrizioni per il 2015-2016.