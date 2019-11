Non è passato inosservato il movimento di forze dell'ordine che ha interessato la zona di Casalbordino. La polizia, infatti, è alla ricerca di un uomo che ha rubato un'auto a Lanciano.

Il ladro, dopo aver preso l'autostrada A14 in direzione sud con una Fiat Multipla rubata nella stessa mattinata, è stato intercettato dalla polizia autostradale, quindi, giunto nella zona di Casalbordino, ha abbandonato il mezzo e scavalcato la recinzione, per darsi alla fuga nelle campagne, in zona Santo Stefano Rivo Maris.

Sul posto, naturalmente, si sono subito attivate le ricerche, portate avanti anche con un elicottero della polizia. Il mezzo rubato, intanto, è stato recuperato.

(Seguono aggiornamenti)