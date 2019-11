Una domenica ricca di sfide quella che impegnerà le quarantatre squadre complessive della Prima, Seconda e Terza categoria. In Prima riprende la corsa verso il sorpasso sulla capolista Palombaro da parte del Casalbordino che, dopo aver annunciato il silenzio stampa ormai da un paio di settimane ed aver portato in panchina Marco Cianci, questo weekend affronterà il Roccaspinalveti. Per il Palombaro trasferta in quel di San Salvo contro lo Sporting, cercando di non commettere passi falsi. Riflettori puntati sullo scontro diretto tra il Real Montazzoli (terza forza del girone a quota 30 punti) ed il Marcianese (quarta a 27 punti). Per i lancianesi una buona chance di trovare l’aggancio in classifica che arriverebbe in caso di vittoria. I ragazzi di mister Ascatigno del Monteodorisio, dopo la vittoria per 1-0 sul Fresa, andranno in trasferta sul campo dell’ultima in classifica Paglieta, dove non è permesso perdere perché la zona playoff è davvero ad un passo (3 punti). Naturalmente sarà importante per i bianco verdi conoscere il risultato della sfida tra la Casolana Calcio ed il Trigno Celenza, quest’ultima a pari punti in classifica con Ferrazzo e compagni. In questo senso, domenica pomeriggio potrebbero esserci non pochi cambiamenti nelle gerarchie di questa competizione. Per l’Incoronata Calcio, galvanizzata dalla tripletta di Smiles, questo turno di campionato potrà essere davvero importante per dare continuità di risultati. I vastesi saranno impegnati in casa contro la Spal Lanciano, formazione con dieci punti in più in classifica rispetto ai biancorossi. Infine il Real San Giacomo torna a giocare tra le proprie mura e lo fa contro il Guastameroli.

Tutte le sfide della diciannovesima giornata di Prima categoria

Casalbordino-Roccaspinalveti

Casolana Calcio-Trigno Celenza

Fresa Calcio-Scerni

Incoronata Calcio Vasto- Spal Lanciano

Marcianese-Real Montazzoli

Paglieta-Monteodorisio

Real San Giacomo-Guastameroli

Sporting San Salvo-Palombaro

Per quanto riguarda il diciassettesimo turno di campionato in Seconda categoria, la capolista G.S. Montalfano rincorre la quindicesima vittoria stagionale in trasferta contro il Villa Scorciosa, quando mancano ancora dieci sfide alla fine della stagione. La classifica parla chiaro: i ragazzi di mister Liberatore sono i protagonisti indiscussi di questa stagione, ma per chiuderla in anticipo, dovranno vincere ancora e magari ampliare il proprio vantaggio rispetto all’inseguitrice Gissi (attualmente è di 12 punti). Per l’ultima in classifica Carunchio il Mario Tano risulta essere un avversario non facile da battere, ma i bianco verdi sono motivati e fiduciosi rispetto ad una risalita in classifica. Il primo sorpasso potrà esserci già da questo turno, qual’ora il Castelfrentano in trasferta a Monteodorisio contro l’Odorisiana dovesse perdere, ma comunque il Carunchio dovrà siglare un vero e proprio colpaccio in trasferta. Per il Mario Turdo, invece, arriva il Piazzano che in trasferta cerca punti utili per accorciare le distanze sul San Buono, impegnato quest’ultimo in casa nello scontro diretto con il Gissi. Giocherà in casa anche il Real Porta Palazzo, reduce dalla vittoria per 3-2 contro l’Odorisiana e che ospiterà la New Archi Perano. Infine il Real Montalfano sarà di scena in casa contro il Fossacesia. Su tutte, lo scontro diretto tra il San Buon ed il Gissi sarà la sfida più interessante del weekend.

Tutte le sfide del diciassettesima giornata di Seconda categoria

Mario Tano-Carunchio 2000

Mario Turdo-Piazzano

Odorisiana Calcio-Castelfrentano

Real Montalfano-Fossacesia 90

Real Porta Palazzo-New Archi Perano

San Buono Calcio-Gissi

Villa Scorciosa-G.S. Montalfano

In Terza categoria sfida trai fanalini di coda del Real Liscia e dello Sporting Vasto, quest’ultimi in trasferta e con tre punti in più rispetto agli avversari. Scontro diretto anche quello che andrà in scena tra il Real Cupello e il Casalanguida (due punti dividono in classifica le due squadre). Per la capolista Real Carpineto Sinello trasferta a Roccaspinalveti contro la Dinamo, mentre il Guilmi ospiterà in casa la Virtus Tufillo. Per i ragazzi della Vasto Calcio trasferta sul campo del Pollutri Calcio, ed infine la vice capolista Sangiovannese ospita in casa il Lentella, cercando di non commettere errori e continuare la rincorsa al sorpasso sul Carpineto. Osserverà un turno di riposo la formazione dei Lupi Marini.

Tutte le sfide della sedicesima giornata di Terza categoria

Dinamo Roccaspinalveti-Real Carpineto Sinello

Guilmi-Virtus Tufillo

Pollutri Calcio-Vasto Calcio

Real Cupello-Casalanguida

Real Liscia-Sporting Vasto

Sangiovannese-Lentella