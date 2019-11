È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto, Virlan Cornel Mitu, destinatario di mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania per reati vari. Era stata la Direzione della Polizia Criminale del Ministero degli Interni ad inviare specifica segnalazione all'Arma, poichè vi erano segnali che l'uomo si fosse rifugiato a Vasto.

Così da qualche giorno i carabinieri si erano messi sulle sue tracce e questa mattina, alle prime luci dell'alba, lo avevano identificato mentre si trovava in via Tobruk insieme a due suoi connazionali. A quel punto è partito l'inseguimento che si è concluso nei pressi di piazza Rossetti, qualche minuto prima delle 8. Due auto dei carabinieri sono riuscite a bloccare l'Alfa Romeo nera su cui si trovavano gli stranieri e trarre in arresto Virlan Cornel Mitu. Dovrà scontare anni 3 di reclusione per cumulo di più delitti.

"A seguito del suo fermo - spiega una nota del Comando provinciale di Chieti-, Virlan veniva associato presso la Casa Circondariale di Vasto a disposizione della Corte d’Appello di L’Aquila competente territorialmente per la convalida sul mandato d’arresto europeo".