Dal comitato cittadino per l'Asilo Carlo Della Penna, giungono alcune foto che mostrano la cancellata esterna della struttura danneggiata in più punti, come a voler creare un passaggio per il cortile interno.

"Da alcuni giorni - denunciano dal comitato - ignoti hanno manomesso in tre punti la cancellata delimitante l'area dell'ex asilo Carlo Della Penna, come si può vedere dalle foto. Non sappiamo che cosa, una volta entrati, gli sconosciuti abbiano fatto: invitiamo anzi i vigili urbani, la polizia o chi per loro a verificarlo, e il Comune a richiudere gli accessi. Per parte nostra prendiamo atto con dolore di questa ulteriore ferita a un bene che la città sente proprio e che l'incuria di questa amministrazione comunale sta portando al degrado finale".