Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di C.B., 76 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato la scorsa notte riverso a terra nella sua abitazione di via Sabaudia, a Cupello.

Non appena giunti sul posto, ai sanitari del 118 non è rimasto altro da fare, se non constatare il decesso dell'uomo, che ha perso molto sangue. La procura di Vasto ha disposto l'esame autoptico, che si svolgerà domattina, subito dopo il conferimento dell'incarico.