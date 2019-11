Sei un appassionato di vino e vuoi conoscere i segreti per servire al meglio il vino? Vuoi sapere come iniziare a fare una degustazione per capire il vino e spiegarlo ai tuoi amici? Tutto questo oggi è possibile grazie all’iniziativa completamente gratuita di ASPI (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana), in programma questa domenica 15 febbraio, dalle ore 16.30 alle 19.30, a Vasto presso l’enoteca “La votta piene” in via Barbarotta, 12. Organizzata a pochi giorni dalla partenza dei corsi per sommelier ASPI, l’associazione invita così tutti gli appassionati a prendere parte a questo appuntamento durante il quale ci sarà la possibilità di vincere un corso per sommelier completo (clicca qui). È possibile prenotare il posto chiamando Rudy Rinaldi al 338 4757792.

A spiegare meglio l’iniziativa è Celeste Di Lizio, coordinatrice dell’Associazione in Abruzzo e Molise.

Come mai questa manifestazione?

E’ una idea che ci è venuta dietro la sollecitazione di amici e appassionati che volevano saperne di più sul vino, ma in poco tempo e senza grande impegno. Il fatto che l’entrata sia libera è per favorire la partecipazione di tutti, dal ristoratore alla casalinga, dallo studente al professionista.

Cosa farete durante le tre ore di corso previste?

Nella prima parte il sommelier Rudy Rinaldi descriverà meglio la figura del “sommelier”, spiegando come si effettua l’apertura dei vari tipi di bottiglia, cosa che spesso non è eseguita bene neanche nei ristoranti. Eseguirà inoltre una decantazione, pratica che raramente si vede in pubblico. Nella seconda parte interverrò io che introdurrò alla degustazione di un vino, spiegando come le tre fasi visiva, olfattiva e gustativa siano legate tra di loro.

Sembra un programma impegnativo da fare in così poco tempo. Si può davvero diventare sommelier in un giorno?

Naturalmente il titolo della manifestazione è una provocazione. Il sommelier è una figura professione molto prestigiosa, e questa lezione di tre ore è solo un piccolo passo per conoscere meglio il vino, e anche l’occasione per presentare l’associazione ASPI e il suo corso per sommelier.

Aspi è rinomata per la qualità assoluta dei suoi corsi per sommelier. Quando partiranno i prossimi corsi a Vasto?

I corsi partiranno fra una decina di giorni, e si protrarranno per quindici lezioni di tre ore ciascuna. Ogni lezione sarà suddivisa in due parti: una teorica, durante la quale tratteremo il vino in tutti i suoi aspetti, dal servizio alla viticoltura, dalle varie tipologie di vino ad altre bevande come birra, distillati, acqua tè e caffè, per finire con principi di abbinamento cibo-vino; nella seconda parte ci occuperemo invece di degustazione, e insegneremo passo dopo passo la degustazione visiva, olfattiva e gustativa con i parametri della scheda tecnica internazionale che ASPI utilizza. Un corso completo quindi per appassionati e professionisti».

Cosa ha ASPI di diverso dalle altre associazioni di sommelier?

ASPI è l’unica associazione di sommelier italiana riconosciuta a livello internazionale da A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale) che dal 1969 raggruppa le migliori associazioni di sommelier nazionali. Solo i corsi di ASPI in Italia sono riconosciuti in oltre 50 nazioni nel mondo. Questa cosa fa si che chi esce dalla nostra formazione possa spendere il diploma non solo in Italia ma anche all’estero, e non è una cosa da poco.

Leggendo il programma di Sommelier in un Giorno, vediamo che si può vincere un corso per sommelier. Come si fa a partecipare?

Basta iscriversi al corso per sommelier in occasione di questa giornata, e tra tutti gli iscritti estrarremmo una scheda che corrisponderà al vincitore. Un’occasione sicuramente da non perdere.



Per informazioni sui corsi per sommelier in partenza nei prossimi giorni a Vasto, o per prenotare gratuitamente la partecipazione alla manifestazione SOMMELIER in un Giorno si può chiamare il numero 338 4757792 (Rudy Rinaldi).

Informazione pubblicitaria