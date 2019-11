Oltre 250 scatole di prodotti farmaceutici ed integratori all'interno di un bidone giallo adibito alla raccolta della carta. Le hanno rinvenute gli uomini del nucelo ambientale del gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto in via Catone. Questa ed altre amare "scoperte" sono state effettuate nel corso di controlli sul territorio comunale da parte degli operatori di protezione civile. "Sono 22 i verbali di accertamento consegnati alla Polizia Municipale la scorsa settimana che permetteranno di sanzionare altrettanti responsabili", si legge in una nota. Oltre alle scatole di medicinali è stata trovata una "enorme discarica composta da migliaia di volantini pubblicitari di un noto Discount di Vasto, mai consegnati alla cittadinanza".

Viene segnalata, inoltre, "la brutta abitudine di alcune attività ricreative di Vasto che per evitare la differenziazione dei rifiuti scendono a Vasto Marina per conferire i rifiuti mischiati nei carrellati destinati ai soli cittadini residenti nella riviera". Altra nota dolente è quella delle siringhe abbandonate. "Sono poi numerosissime le siringhe recuperate, molte delle quali sprovviste del tappo di sicurezza posto sull'ago. Solo ieri 26, tutte in uno stesso luogo, nella strada sotto San Nicola".

Dal gruppo di protezione civile, che annuncia come a breve entreranno in funzione anche due telecamere per identificare il comportamento di cittadini scorretti, un appello "alla cittadinanza che esorta tutti a considerare il nostro territorio sempre più come un prosieguo di casa nostra. Una maggiore collaborazione della cittadinanza contribuisce a isolare sempre più i responsabili di reati ambientali, che vanno contrastati con tutte le forze possibili".