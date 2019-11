Cineasta vastese fa parlare di sé in Germania e l'eco del suo progetto giunge fino in Italia attraverso gli organi d'informazione nazionale. E' Lara Celenza la regista di The stag night (L'addio al celibato), un horror basato su un racconto di cui è autore Andrea Cacciavillani, poeta e scrittore di Agnone che a Vasto, insieme a Tiziano Longhi e a un'officina serigrafica locale, lanciò poco meno di un anno fa l'iniziativa Vèstiti di poesia.

"Lara, regista vastese che vive a Berlino - spiega Longhi - con la sua etichetta http://www.kalifilmproductions.com/ ha pensato a qualcosa di altamente innovativo per produrre il film, e cioè di unire il crowdfunding con i bitcoin.

Il crowdfunding in italiano si può tradurre come finanziamento collettivo. Un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. Una pratica di micro-finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. I bitcoin invece sono la più famosa moneta digitale del mondo.

L'unione di queste due realtà non era ancora stata tentata ed ha suscitato l'interesse del blog del Corriere della Sera che tratta di innovazione tecnologica. Nell'articolo (leggilo cliccando qui) si parla sia della difficoltà di farsi largo in Italia per via degli interessi corporativi, sia dell'originalità del progetto di finanziamento".