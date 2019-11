La segreteria dell'Istituto Economico Tecnologico Palizzi rimarrà aperta anche sabato 14 pomeriggio, dalle 15 alle 17, con diversi docenti a disposizione delle famiglie per dare informazioni sull’offerta formativa della scuola. Domenica 15, invece, ultimo appuntamento con gli Open Day, dalle ore 10 alle ore 13. Anche domenica mattina la segreteria rimarrà aperta a disposizione di quanti intendono iscriversi ai vari corsi del Palizzi.

Per quanto riguarda il Settore Economico, il Palizzi offre tre indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Turismo. In fase di attivazione il corso di Sistemi Informativi Aziendali. Il settore Tecnologico offre invece il corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio e, da tre anni, il nuovo corso di Grafica e Comunicazione. In fase di attivazione l’articolazione di Geotecnico.

"La scelta della scuola ove iscrivere i propri figli – ribadisce il dirigente scolastico Gaetano Fuiano – costituisce da sempre un momento di difficoltà e disorientamento per le famiglie; questo Istituto, al fine di agevolare la scelta delle famiglie, ritiene necessario offrire ogni elemento utile di conoscenza e informazione sulle finalità dei nostri corsi di studio. Anche nel corso dell’ultimo incontro saranno illustrati i percorsi formativi previsti dai nostri indirizzi di studio e i successivi sbocchi occupazionali. Vi aspettiamo numerosi. Invitiamo anche alunni e genitori ad usufruire del nostro nuovo sito web (clicca qui), dove potranno trovare tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni".