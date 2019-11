"Leggiamo con stupore gli attacchi e le accuse che i consiglieri comunali Desiati, Sigismondi, D'Alessandro, Del Prete e Bischia rivolgono al nostro partito. Vorremmo ricordare agli stessi che se oggi al comune di Vasto governa il centrosinistra, è dovuto alla volontà del consigliere Desiati di non apparentarsi con il centrodestra dopo che al primo turno era stato sconfitto dal nostro candidato".

Arriva a stretto giro di posta la risposta al fuoco amico dei consiglieri comunali di Forza Italia, Antonio Monteodorisio e Guido Giangiacomo, attaccati dai colleghi dell'opposizione, in quanto accusati di una eccessiva vicinanza alle posizioni dell'amministrazione comunale (leggi qui l'articolo).



"Quanto all’accusa di totale immobilismo e di completa assenza per i primi quattro anni, - rimarcano da Forza Italia - ricordiamo al consigliere Sigismondi che, per i primi due anni, è stato capogruppo di quel gruppo consiliare che oggi critica. Relativamente alla richiesta di istituire una commissione per le problematiche legate al dissesto idrogeologico, facciamo presente che è priva di fondamento l’illazione per cui avendo chiesto un parere amministrativo al segretario comunale, il documento sarebbe stato fatto di concerto con il centrosinistra. Se noi ci siamo avvalsi di un supporto tecnico-amministrativo nella stesura del documento, qualcun’altro dimostra invece di non conoscere neanche l’abc della macchina amministrativa: il segretario comunale è un organo il cui ruolo precipuo è garantire la legalità dell'operato dell’ ente e in quanto tale è a disposizione di tutti i consiglieri. Non è certo un consigliere aggiunto della maggioranza".

Inoltre, gli stessi consiglieri di Forza Italia ricordano che "una parte importante delle problematiche del dissesto idrogeologico riguardano il sistema viario, che è di competenza in parte comunale e in parte provinciale. Di quella Provincia, cioè, nella quale il collega Sigismondi è stato consigliere di maggioranza, fino a qualche mese fa, quella stessa Provincia che ora è governata dal centrosinistra, grazie all’apporto determinante di Fratelli d’Italia, dei consiglieri comunali di Progetto per Vasto e di D’Alessandro, che hanno boicottato la consultazione elettorale dello scorso autunno, spianando la strada al centrosinistra e impedendo a Vasto di avere un rappresentante in Provincia. Concludiamo ricordando ai colleghi consiglieri che l’opposizione si fa con i fatti, facendo approvare i provvedimenti utili per la cittadinanza. Formulando proposte concrete e fattibili. Urlare e scalpitare, senza riportare alcun risultato, come avete fatto fino ad oggi, è inutile e controproducente. La politica è altra cosa rispetto ai teatrini posti in essere in cerca di visibilità".