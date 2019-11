Conferenza stampa stamani presso la Sala del Gonfalone del Comune di Vasto per spiegare gli ultimi dettagli delle manifestazioni per il Carnevale 2015, che si svolgerà sabato 14 febbraio. Presenti l'assessore al Turismo, Vincenzo Sputore, il presidente di Confesercenti Vasto, Paola Fiore, Simone Lembo, nelle doppie vesti di consigliere comunale e direttore di zona di Confesercenti, il dirigente Michele D'Annunzio e Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in Centro.

L'assessore Sputore ha tenuto a ringraziare tutte le associazioni coinvolte, da Confesercenti a Vasto in Centro, Ricoclaun, Officina in Fermento e le tantissime altre che hanno contribuito alla realizzazione di una manifestazione che l'amministrazione comunale, da sola, non avrebbe potuto supportare. "La formula è nuova - ha precisato Sputore - con l'intero centro storico trasformato in palcoscenico a cielo aperto, sulle tematiche della fiaba e dell'amore, vista la concomitanza con la festa di San Valentino. Saranno chiuse, fino alle 20, solo via Cavour e via Santa Chiara, il resto si svolgerà in zona pedonale, da corso Italia a piazza Rossetti, piazza barbacani, piazza Diomede, corso De Parma e piazza Pudente". Per quanto riguarda l'ordine pubblico, l'assessore ha spiegato che è stata firmata un'ordinanza che vieta nei luoghi pubblici e in quelli pur solo aperti al pubblico la detenzione e l'utilizzo di bombolette spray, fialette maleodoranti, inchiostri, farine, agrumi e ogni altro materiale che possa recare danno a cose e persone.

A seguire, il presidente di Confesercenti, Paola Fiore, ha rimarcato la voglia di partecipazione che ha spinto le associazioni a collaborare per un manifestazione "all'insegna della festa e della gioia", mentre Simone Lembo ha precisato le molte attività che vedranno protagonista il centro storico: laboratori per bambini, giochi, truccabimbi, spettacoli di danza e balli, canti della tradizione popolare, con un occhio sia al mondo delle fiabe che a quello di San Valentino.

Infine Marco Corvino ha rimarcato l'importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni: "Coinvolgendo privati, associazioni di categoria, volontariato e istituzioni si possono fare belle cose che possono aiutare a rivitalizzare il centro storico, per cui ben vengano iniziative di questo tipo".

Appuntamento, quindi, sabato 14, dalle 15 alle 20 in centro storico per il Carnevale 2015.