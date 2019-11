Nel 50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, per volontà dell’allora amministratore delegato dell’Eni spa, Paolo Scaroni, che a Vasto, nell’estate 2012, ha ricevuto il premio Silvio Petroro in occasione dell’annuale Festa del Ritorno, tradizionale manifestazione vastese in onore dell'emigrante abruzzese, sono state istituite borse di studio per i migliori diplomati nella scuola che, a Vasto, di Enrico Mattei porta il nome.

L’annuncio, accolto con grande entusiasmo dall’intera comunità scolastica, è stato messo in atto e concretizzato, nel maggio 2014, dal Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. E. Mattei in un apposito regolamento con relativo bando. Successivamente, con delibera condivisa dall’Eni spa, il Consiglio ha formalmente individuato 17 studenti particolarmente meritevoli, che hanno intrapreso un percorso universitario in ambito tecnico-scientifico e ai quali saranno consegnate le citate borse di studio da 2mila e mille euro.

Al fine di celebrare al meglio questo evento, di grande valore simbolico, l’Istituto d’Istruzione Superiore E. Mattei ha organizzato una cerimonia di premiazione, in programma sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 10, nell’aula magna della scuola, alla quale parteciperanno, oltre ai rappresentanti dell’ente finanziatore, autorità e amministratori locali.