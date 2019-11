Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto propone nuovi incontri divulgativi per i prossimi giorni nella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Vi aspettiamo Venerdì 13 Febbraio ore 20.00 presso la nostra sede per l’incontro “DAL CONFLITTO ALLA CRISI”, Corso pratico sul pianeta coppia a cura della dott.ssa Silvia Di Carlo e Dott.ssa Luana Croce (Psicologhe e psicoterapeute in f.)

Il corso aiuterà a scoprire come viviamo la nostra storia, a comprendere il nostro ruolo all'interno di essa e come sperimentiamo la nostra comunicazione. Attraverso strategie di counseling e giochi pratici il gruppo avrà la possibilità di sperimentarsi nell'arte della seduzione, trasformare la lite in un momento di confronto, imparare a stare insieme e sviluppare l'ascolto attivo. IL corso è a numero chiuso per single e coppie. E' richiesta la prenotazione entro l' 11 Febbraio contattando i numeri : 380 3729212 / 334 5408113

Vi anticipiamo che Domenica 22 Febbraio dalle ore 19.30 alle ore 22.00 “IL DIARIO DI BRIDGET JONES” di Sharon Maguire, 2001. Mangia che ti passa: quando le emozioni diventano cibo.

La CINETERAPIA è una modalità giocosa, creativa ed originale per comprendere e consapevolizzare il proprio modo di essere, relazionarsi con se stessi e con gli altri.

E' bene distinguere tra gli effetti del cinema dalla cineterapia, gli esiti sono diversi perchè hanno finalità diverse. Mentre il cinema in sè ha una funzione ludica, riflessiva e catartica (effetto consolatorio, empatico, di immedesimazione), la cineterapia ha una funzione di sostegno alla crescita personale, al ben-essere.

Il LABORATORIO che proponiamo si compone dalla proiezione di 4/5 scene di un film prestabilito e dal lavoro personale e di gruppo sulle emozioni, attraverso semplici attivazioni gestaltiche (giochi) individuali, di coppia o di gruppo. Tende, quindi, a promuovere il lavoro su SE STESSI, utilizzando le EMOZIONI "GREZZE" che emergono dalla visione del film "LAVORANDOCI" sopra e stimolando processi di cambiamento, trasformazione e sostegno.

Non conta dunque il film in sè, ma il lavoro che a partire da esso viene fatto; non si scende nell'intimità personale e non si giudica o indaga sulla vita privata dei singoli partecipanti.

Vi ricordiamo, inoltre, che è attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

Il Counseling è una forma di sostegno emotivo. Si tratta di un percorso di autoconoscenza, un’esperienza per “imparare ad aiutarsi” ed affrontare meglio le difficoltà della vita accompagnati da professionisti in grado di ascoltare, comprendere ed aiutare a definire gli obiettivi per ritrovare il benessere supportando l’utente nel raggiungerli.

Per informazioni e prenotazioni

Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura. Via Circonvallazione Istoniense 520/B

Dal lunedì al venerdì, dallle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

331.32.65.885

329.31.47.811

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/aspic.vasto

Indirizzi mail info@aspicvasto.it aspicvasto@virgilio.it