Appuntamento da non perdere sabato 14 febbraio alle 18 su Rai Tre. Nel programma Per un pugno di libri, condotto da Geppi Cucciari con Piero Dorfles, in gara ci saranno i ragazzi dell'ultimo anno del Liceo Scientifico R.Mattioli di Vasto. Gli studenti, accompagnati dalla professoressa Rosa Lo Sasso e dalla dirigente Silvana Marcucci, sono stati nei giorni scorsi nel centro di produzione Rai di Napoli per registrare la puntata. Nel programma hanno sfidato i pari età del Liceo Classico "Nicola Spedalieri" di Catania, sui contenuti del libro La bolla di componenda, di Andrea Camilleri.

"Mesi fa, in accordo con la dirigente, ho compilato la domanda di partecipazione", racconta la prof. Lo Sasso. Sono tantissime le richieste che giungono alla redazione del programma ogni anno e, per quella che è la seconda puntata dell'edizione 2015, è stato scelta la scuola vastese. La telefonata è arrivata proprio mentre il Polo Liceale "Mattioli" era impegnato nel Festival della Scienza 2015. "I ragazzi sono stati davvero bravi a prepararsi mentre erano presi dalle tante attività del Festival", aggiunge la docente di scienze.

Il ruolo di portavoce, durante la sfida contro i liceali catanesi, è stato affidato a Simone Tumini. Poi, nel gioco Fuori l'autore, si sono cimentati Mario Di Croce, Federica Fabiano, Francesca Antenucci, Maria Tinari e Anisia Lauditi. La squadra del Mattioli era formata, oltre che dai già citati ragazzi, anche da Davide Antenucci, Francesca Antenucci, Domenico D'Addiego, Pamela Boschetti, Eugenia Borgia, Sara Colamarino, Anna Corsi, Maria Chiara Ferrone, Asja Paluccci, Lucrezia Porreca, Maria Tinari, Martina Ventrella, Francesco Valente, Federica Ottaviano, Lorenzo Orlando, Francesca Gadaleta, Fabiana Spadaccino.

Per scoprire come se la sono cavata i ragazzi del Mattioli non resta che sintonizzarsi sabato 14 febbraio, alle 18, su Rai Tre per la nuova puntata di Un Pugno di Libri.