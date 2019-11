Violento frontale in via del Porto questa sera attorno alle ore 21, nel tratto rettilineo a qualche centinaio di metri dall'incrocio con la statale 16. A scontrarsi sono state una Skoda Octavia, guidata da un uomo, che procedeva verso il centro città, e una Renault Scenic, guidata da una donna, che viaggiava in direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione operata dagli agenti della polizia, la Skoda avrebbe invaso la corsia opposta senza che la donna alla guida della Renault potesse far nulla per evitarla.

Per far uscire la donna ferita la donna dalla sua vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure già durante le operazioni di soccorso. I due feriti, che non hanno mai perso conoscenza, sono stati trasferiti al San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso.