Era inevitabile che, prima o poi, qualche sindaco alla fine mettesse alle strette la Provincia di Chieti e cercasse in qualche modo di richiamare l'attenzione sulla viabilità del medio e alto vastese; a stupire, forse, è che a "perdere la pazienza" sia stato il sindaco di Lentella, Carlo Moro, che guida un'amministrazione politicamente vicina a quella della Provincia. Ma la vicinanza politica, evidentemente, non basta a risolvere i problemi della martoriata viabilità provinciale che anche a Lentella fa registrare criticità non più trascurabili.

È il caso della strada provinciale Trignina, che attraversa il territorio comunale di Lentella; la condizione di questa strada ha costretto il sindaco Carlo Moro a firmare una ordinanza "contingibile e urgente" nei confronti proprio dell'ente Provincia, proprietario della strada. Nell'ordinanza firmata il 29 gennaio scorso, il primo cittadino di Lentella "ordina alla provincia di Chieti di provvedere immediatamente ad adottare le necessarie operazioni atte ad eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e di provvedere in tempi il più possibile ridotti al ripristino a regola d'arte della strada provinciale Trignina nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Lentella, al fine di garantire il traffico veicolare in piena sicurezza, provvedendo a dare massima diffusione al provvedimento ordinatorio di chiudura del tratto di strada interessata, ponendo idonea segnaletica indicante il pericolo e la limitazione della circolazione stessa". Insomma, per il sindaco di Lentella, quella strada dev'essere chiusa e quindi rimessa a nuovo per problemi di sicurezza pubblica.

L'ordinanza è stata comunicata anche al corpo di polizia municipale e alla Stazione carabinieri di Fresagrandinaria, competente per territorio. In attesa di eventuali notizie dalla Provincia, il sindaco per sabato ha organizzato un piccolo "tour" con la stampa, per mostrare le condizioni della strada.