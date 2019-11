Violento scontro avvenuto questa notte, era circa l'1 di notte, sul tratto vastese dell'A14. Per cause al vaglio della polizia autostradale due camion, guidati da un autotrasportatore di Matera e uno di Bari, si sono scontrati mentre viaggiavano in direzione nord. Dalle prime informazioni sembra che uno dei due mezzi pesanti abbia urtato l'altro mentre era in fase di sorpasso. In seguito allo scontro i due camion hanno preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno dovuto lavorare per diverse ore per domare l'incendio che, alla fine, ha completamente distrutto i due mezzi.

Traffico bloccato per diverse ore sulla carreggiata nord dell'autostrada, per permettere le operazioni di spegnimento del rogo e di rimozione dei due camion bruciati. Lunghe code si sono formate i A14 prima che il traffico venisse deviato sulla statale 16. Quello di questa notte è solo l'ultimo di una serie di incidenti che avviene nel tratto compreso tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord.