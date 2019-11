Nel 2015 l’impegno del Laboratorio ArtiBus di Vasto prosegue con i corsi pluridisciplinari per bambini e ragazzi presso la sede di Via Messina n° 2, nonché con i numerosi cicli di lezioni per gli alunni delle scuole dell’infanzia cittadine con cui da anni Bruno Scafetta collabora in modo continuativo e costruttivo.

Stanno per essere inoltre riavviati anche gli appuntamenti dedicati agli adulti che vogliano apprendere le basi della pittura, a cura dell’artista Paolo Dongu. Il corso, articolato in dieci incontri da due ore ciascuno, si terrà ogni sabato dalle 15 alle 17 negli spaziosi e attrezzati ambienti del Laboratorio ArtiBus. Sono ancora aperte le iscrizioni per gli interessati.

Per info ed iscrizioni: Laboratorio ArtiBus, Via Messina 2, Vasto (dal lunedì al venerdì, ore 17.00/20.00); www.laboratorioartibus.it - info@laboratorioartibus.it.