"Il giorno della Memoria". Approfitto di oggi 10 Febbraio, giornata in memoria delle vittime delle foibe, perchè da settembre 2014, per i dipendenti dell'Istituto San Francesco, il 10 di ogni mese (giorno in cui si dovrebbe ricevere regolarmente lo stipendio...) è diventato un giorno della memoria anche per noi.

Sì, perchè ormai la certezza di essere pagati regolarmente si è persa nella memoria, fino al punto che a tutt'oggi siamo fermi all'ultimo stipendio pagato a quello di Novembre 2014. Naturalmente associare un tragico evento, quale la perdita e l'eccidio di vite umane, al mancato pagamento di stipendi arretrati può essere fuori luogo e oltraggioso per quelle persone così barbaramente uccise e per tanto tempo dimenticate, a cui va tutto il mio più profondo cordoglio e rispetto, ma per tante famiglie il 10 di ogni mese ormai si vive un dramma, certo non di quelle proporzioni, ma comunque mortificante, irritante e intollerante, con le conseguenze che potete immaginare. Parlo personalmente ma credo di interpretare lo stato d'animo della stragrande maggioranza dei dipendenti della Fondazione Mileno, già penalizzati da un ultimo rinnovo di contratto capestro e a tutto svantaggio dei lavoratori.

Dico credo, anche perchè non si ode nessuna voce di protesta o disagio e nemmeno di rassicurazione. Ogni mese è come sfogliare la margherita ,ma la classica frase "M'ama non m'ama" è stata sostituita da "Mi paga o non mi paga..." e non è per niente divertente. Per cui chi è maggiormente responsabile di questa situazione si dia una mossa per sanarla, facendo il suo dovere, così come noi lavoratori facciamo quotidianamente il nostro, restituendoci quello che ci spetta, ma soprattutto dignità e serenità a noi e alle nostre famiglie. Sicuramente esistono delle controversie o contenziosi tra creditore e debitore, siamo stati comprensivi, ne siamo consapevoli, ma non la vogliamo più condividere, anche perchè mutui, bollette, affitti, rate, benzina, generi alimentari etc., non aspettano.

Pasquale Venturini