Fervono i preparativi a Furci per l'organizzazione della festa di Carnevale che si svolgerà domenica 15 febbraio, con l'organizzazione a cura della Pro Loco, del Circolo Pensionati e dell'associazione La Pitech - Bottega delle idee.

Il pomeriggio inizierà con il raduno in piazza Beato Angelo, da dove partirà la sfilata in maschera verso la palestra comunale. Qui si svolgeranno la festa, con giochi e animazione, e la premiazione della maschera più bella.

Ma l'appuntamento che da qualche anno caratterizza il Carnevale furcese è quello con la cicerchiata da record. Il tradizionale dolce della festa viene preparato nelle case per arrivare a comporre un lunghissimo "serpentone". Lo scorso anno [articolo e video] fu raggiunta la quota di 42,5 metri, dopo aver impastato 300 uova, 20 chili di farina e utilizzato 25 chili di miele per unire le palline. Il ricavato della vendita, inoltre, è stato utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore messo a disposizione della comunità. In paese in questi giorni è già partita la sfida per superare il record dello scorso anno.