In casa Bacigalupo Calcio buone notizie per i ragazzi degli allievi sperimentali- vittoriosi a Francavilla per 1-0- e per i giovanissimi regionali- terza vittoria consecutiva contro il Penne per 3-0. Una sconfitta arrivata nel finale, invece, per gli allievi regionali che sul campo della D’Annunzio Marina sono usciti sconfitti 1-0. Ma andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto nelle tre sfide che ha visto impegnate i ragazzi vastesi.

Allievi Sperimentali: Francavilla-Bacigalupo (0-1)- Continua l'ottimo momento di forma degli allievi sperimentali della Bacigalupo che passano per 1-0 sul difficile campo del Francavilla e ottengono il sesto risultato utile consecutivo. In una trasferta che si preannunciava insidiosa (gli avversari nel turno precedente erano riusciti a fermare sull´1-1 il Poggio degli Ulivi), i vastesi riescono a portare a casa i 3 punti grazie a un'autorete e proseguono la loro lunga striscia positiva: nelle ultime sei gare infatti sono arrivati quattro successi e due pareggi, risultati che hanno permesso di salire nei quartieri alti della classifica. La squadra di mister Maurizio Baiocco inoltre per la terza partita consecutiva non subisce gol, altro dato molto positivo; nel prossimo turno comincia il girone di ritorno ed è in programma la trasferta di Bucchianico contro la Giovanile Chieti.

Allievi regionali: D’Annunzio Marina- Bacigalupo (1-0)- Sconfitta nel finale per gli allievi regionali della Bacigalupo che giocano una buona gara ma vengono battuti per 1-0 in pieno recupero. Prova positiva per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco, in una partita nella quale il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Purtroppo i vastesi hanno pagato a caro prezzo una pessima gestione dei minuti conclusivi, ripetendo alcuni ingenui errori già commessi anche nella beffarda e immeritata sconfitta con la R.C. Angolana; bisogna migliorare molto sotto questo punto di vista perchè non è la prima volta che le disattenzioni nel finale vanificano le buone prestazioni offerte. Sono sicuramente necessarie maggiore lucidità e intelligenza che la Bacigalupo cercherà di trovare nei prossimi e ultimi quattro impegni del girone d´andata contro Cologna, Amiternina, Pineto e Marsica.

Il tabellino

D’Annunzio Marina- Bacigalupo 1-0 (0-0)

Reti: 80´+4´ Spitoni (D).

Bacigalupo: Fabiano, Di Casoli, Vicoli, Carriero, Frangione, D´Alò, Benvenga, Irace (D´Amario), Natarelli (Galiè), Fiore, Fontana (Canosa). All. Baiocco



Giovanissimi regionali: Bacigalupo-Penne (3-0)-Terza vittoria consecutiva e terza partita di fila senza subire gol per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono il Penne con il punteggio di 3-0. Avvio travolgente dei vastesi che giocano bene e creano parecchie occasioni (di cui almeno 5 davvero ghiotte), non riuscendo però a sfruttarle sia per imprecisione sia per la bravura del portiere ospite; il Penne risponde e, dopo aver sofferto nei primi 20 minuti, in una delle poche sortite offensive sfiora addirittura il vantaggio con una velenosa conclusione sulla quale Roberti compie una grande parata. Evitata la beffa, la Bacigalupo torna a farsi pericolosa e al 33´ passa finalmente in vantaggio con una bella azione finalizzata da Antenucci S., autore di un fantastico tiro sul quale l´ottimo portiere ospite non può arrivare.

Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna continua ad attaccare e tra il 40´ e il 45´ chiude la partita con altre due reti firmate prima da Lavacca e poi da Farina, entrambe con imprendibili conclusioni da fuori area. Il 3-0 resiste fino al termine e i vastesi conquistano un successo importante in una gara che nei primi 20 minuti sembrava a dir poco stregata; si conferma il buon momento della Bacigalupo che negli ultimi 3 match (tutti vinti) non ha incassato nemmeno un gol. Ora ci sono all´orizzonte due insidiose trasferte, la prima a Scerni contro i Quattro Colli (mercoledì 11 febbraio alle ore 17.30) e la seconda a Montesilvano contro l´Atletico (lunedì 16 febbraio alle ore 15.30).

Il tabellino

Bacigalupo-Penne 3-0 (1-0)

Reti: 33´ Antenucci S. (B), 40´ Lavacca (B), 45´ Farina (B).

Bacigalupo: Roberti, Santilli (Rossi), Maroscia (Catalano), Plescia (Bruno), Dragonetti, Ciccotosto A., Lavacca, Ali (Irace), Farina (Marinaro), Nuozzi (Molino), Antenucci S. (Ciccotosto C.). All. Menna

Loris Napoletano