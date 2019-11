Vince e non di poco la Pro Vasto Calcio femminile sul campo dell’Olimpia femminile, battendo le pescaresi 6 a 0 sotto ad una pioggia insistente. Nel primo tempo le biancorosse vanno in gol con Giuliani al 15’ e Santini al 30’. Nella ripresa Di Francesco devia su punizione e realizza il 3-0 al 55’, cinque minuti più tardi seguita da Nicol Di Francesco. Poi si iscrive ala ‘fiera del gol’ anche Di Viesti, che realizza la sua doppietta personale con il gol all’ottantesimo e quello dell’ottantacinquesimo. Le vastesi, non contente, possono addirittura incrementare la vittoria in altre due occasioni, ma la travesra dice no a Mazzatenta e compagne.

Prossimo impegno (fuori classifica)in casa contro la Femminile Chieti. Nelle altra sfide, Ortona e Porto San Elpidio pareggiano 2-2 in casa delle abruzzesi, mentre l’Aquila riceve una pesante sconfitta di 12 reti a 0 contro la Castelnuovo Vomano. Infine la Femminile Chieti perde in casa 7 a 1 con le ragazze del Pizzoli.