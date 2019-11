Senso unico alternato sulla strada statale 16, in contrada Zimarino, per un brutto incidente che ha coinvolto due auto.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, a scontrarsi sono state una Opel Corsa, con a bordo un uomo e una donna, e una Kia Picanto, con a bordo solo il conducente. Violento l'impatto, per il quale i tre occupanti dei mezzi sono stati trasportati al Pronto soccorso.

Sul posto, gli operatori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, la polizia e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Per diverso tempo il traffico lungo la ss16 ha subito rallentamenti. Per permettere ai sanitari di soccorrere i tre feriti e per poter effettuare i rilievi del sinistro si è circolato con il senso unico alternato.

Solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia dell'asfalto è stato possibile ripristinare la circolazione in entrambe i sensi di marcia.