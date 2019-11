"Da questa notte abbiamo avviato le indagini per risalire all'autore dell'incendio. Stiamo operando delle verifiche nella sfera dei rapporti personali della proprietaria dell'auto a cui è stato appiccato il fuoco". Il vice questore Alessandro Di Blasio sta coordinando le indagini degli uomini del commissariato opo il rogo che ha distrutto quattro auto in un cortile condominiale di via Casetta. Le fiamme sono partite da una Fiat Punto per poi propagarsi alle vetture parcheggiate accanto.

Articolo e foto [clicca qui]

La proprietaria dell'auto è una commessa, "che non ha nessuna ombra nella sua vita - sottolinea Di Blasio -. Si è trattato di una vendetta per motivi personali. È da escludere ogni collegamento ad attività criminali". Già ieri era la donna è stata ascoltata dalla polizia che ha poi avviato l'attività di indagine, anche attraverso le immagini di alcune telecamere poste in zona. Visto l'orario in cui è stato appiccato l'incendio, attorno alle 23, qualcuno dei residenti del quartiere potrebbe aver notato movimenti sospetti. L'auto era parcheggiata in un cortile interno su cui si affacciano decine di finestre e balconi. Chi ha agito ha dovuto necessariamente raggiungere l'auto a piedi (visto che il cortile è chiuso da una sbarra) e poi, una volta appiccato il fuoco, fuggire a piedi.

Il video [clicca qui]

Sono bastati pochi minuti perchè le fiamme distruggessero la Punto e le auto parcheggiate a pochissima distanza. Spaventati i residenti del quartiere in cui epidosi incendiari non sono una novità. Nel condominio all'inizio della strada solo vengi giorni fa c'era stato l'ultimo di una lunga scia di episodi incendiari (clicca qui).