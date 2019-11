È previsto per venerdì 13 febbraio, a partire dalle 10,30 e per tutta la mattinata, l'incontro organizzato dalla cooperativa sociali Consorzio Matrix, con il patrocinio della Prefettura di Chieti, dal tema Perché integrazione significa conoscenza?

L'incontro si terrà al Palace Hotel di Vasto Marina e, dopo la registrazione dei partecipanti, vedrà la partecipazione dell'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Vasto, del rappresentante legale del consorzio, e gli interventi del dirigente scolastico Letizia Daniele e diversi amministratori del territorio, tra cui il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, il sindaco di Lentella Carlo Moro, il sindaco di Carunchio Gianfranco D'Isabella e il sindaco di Schiavi d'Abruzzo, Luciano Piluso.

Spazio anche alle testimonianze sulle esperienze di accoglienza con don Gianranco Travaglini, direttore della Caritas diocesana Chieti-Vasto e infine i saluti del viceprefetto aggiunto, il dottor Luciano Conti.

"Il convegno che abbiamo preparato per il 13 - rimarca Simone Caner della Matrix - rappresenta per tutti noi l'occasione di sentirci parte di un progetto, per credere che la cittadinanza attiva e solidale sia una certezza da consolidare nel tempo, perché parte di una missione non solo sociale ma umana. Dopo le ultime vicissitudini internazionali che ingenerano malsane fantasie tra i concittadini, sento quanto mai l'urgenza di comunicare alle tante persone diffidenti che non ci sono solo brutture nell'accogliere nel nostro paese persone meno fortunate di noi, che i ragazzi immigrati che accogliamo non sono terroristi, che non assistiamo violenti e spacciatori ma solo 'ragazzi'... ragazzi che hanno una dignità, dei desideri, delle paure come tutti noi. La continuità e la crescita del nostro vivere civile e lungimirante dipenderà soprattutto dalla voce che riusciremo a dare a questo messaggio".