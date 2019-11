Ore 13,30 - Sarà esternalizzata la gestione dl mercato coperto di piazza Santa Chiara e del mercato ittico di Punta Penna. Il Consiglio comunale ha approvato le due delibere coi voti della maggioranza di centrosinistra. A seguire la seduta è stata interrotta per riunire la conferenza dei capigruppo al fine di cercare un accordo sulla richiesta del centrodestra di istituire una task-force per la ricostruzione del muro di contenimento crollato a Palazzo d'Avalos e per il consolidamento della balconata orientale di Vasto.

Su questi temi si dovrà esprimere il Consiglio comunale, convocato per 9 di stamani.

Cinque in punti di cui si discuterà nella seduta odierna: interrogazioni e interpellanze; mercato di Santa Chiara: esternalizzazione del servizio di gestione; mercato ittico di Punta Penna: esternalizzazione del servizio di gestione; proposta di costituzione task force per la messa in sicurezza e il consolidamento del muro di contenimento sottostante il Palazzo d'Avalos e del costone orientale di Vasto; proposta di costituzione Commissione di studio e conoscenza su problematiche di dissesto del territorio comunale: nomina componenti e contestuale approvazione del relativo regolamento di funzionamento.