Nel girone B del campionato Juniores d’Elite si è giunti alla diciottesima giornata e ieri pomeriggio in campo tutte le squadre, eccezion fatta per l’U.S. San Salvo ed il Cupello (partita rinviata causa forte vento). Il derby si recupererà prossimamente. La capolista Renato Curi Angolana è tornata alla vittoria contro la D’Annunzio Marina, formazione penultima in classifica e superata 1-0 allo Zanni di Pescara. Vittoria netta per 3-0 del Sant’Anna sull’Acqua & Sapone, mentre il Francavilla, in trasferta a Lanciano sul campo della Spal, si è imposto per 3-1 superando in classifica il Vasto Marina che in casa non va oltre l’1-1 contro il Delfino Flacco Porto.

In estrema urgenza infermeria (senza D’Alessandro, Labbrozzi, Montesanto e Ciccotosto infortunati) e non potendo contare sugli squalificati Monachetti e Cozzolino, mister Baiocco schiera un 4-3-3 senza i suoi otto giocatori titolari. Trai pali Di Chiacchio, al centro della difesa Ratta e Di Biase, mentre ai lati Forte P.(buona gara la sua) sulla destra e Nocciolino sulla sinistra. A centro campo il terzetto Santoro (al centro), D. Forte a destra (buona gara anche per lui) e Marchesani sulla sinistra. In attacco il tridente composto da D’Ottavio (autore del gol al 13’ del secondo tempo), Catuogno e Tracchia. Il primo tempo è privo di emozioni, con il vento forte nemico di entrambe le squadre. Nella ripresa il vantaggio dei biancorossi al tredicesimo sembra quasi aver deciso la gara, ma nel finale all’86’ il Delfino Flacco Porto è riuscito a trovare il pareggio, aiutato da un’incertezza di Di Chiacchio. La prossima settimana mister Baiocco spera di poter contare su una rosa che non sarà comunque completa, ma almeno più ampia, per affrontare la Vastese nel derby.

Vastese che ‘prende gli schiaffoni’ in casa del River Casale, rimaneggiata dalle assenze (in undici più due ragazzi più giovani in panchina). Al 40’ il gol su un tiro al volo di Ciancaglini al limite dell’area, accorcia le distanze, ma i padroni di casa sono già avanti 3 a 1. Nella ripresa al quinto minuto D’Angelo- adattato a centrocampista esterno- dopo una bella azione corale, insacca la rete del 3 a 2. Piccinini successivamente ha trai piedi il tiro del potenziale pareggio, ma davanti al portiere la butta fuori, sprecando un’occasione d’oro. Al 30’ arriva il 4 a 2 dei casalinghi, seguito dal definitivo 5 a 2. Il 4-4-2 messo in campo dai mister Di Martino e Migliaccio ha comunque fatto la sua partita, ma alla lunga i chietini, al completo e con molti elementi fuori quota utilizzati in prima squadra, sono riusciti a portarsi a casa i tre punti. I ragazzi della Vastese rimangono a quota 21 punti, aspettando di conoscere il risultato della sfida tra il Sambuceto ed il Miglianico.

Juniores provinciale- Vincono sia il Casalbordino che il Vasto Calcio nella quattordicesima giornata di campionato. I casalesi, impegnati in casa contro la Real Caldari, si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Di Giacomo e Santini. Il Casalbordino sale a quota 26 punti, terzo insieme al San Vito e preceduto dal Vasto Calcio ed il Mario Tano, prime a quota ventinove punti. Per quanto riguarda la trasferta di Villa Santa Maria, i vastesi hanno chiuso la pratica senza troppi problemi e con un netto 3-0. A segno Tallarino al 41’ del primo tempo e Finamore (per lui una doppietta personale) al 44’ e al 62’.

Classifica aggiornata Juniores Provinciale

Mario Tano 29

Vasto Calcio 29

San Vito 26

Casalbordino 26

Fossacesia 25

Sporting Casoli 22

Virtus Ortona 19

Maiella Calcio 15

Villa Santa Maria 14

Valle del Foro 12

Tre Ville 9

Fara San Martino 7

Real Caldari 1