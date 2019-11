Mancano meno di venti giorni alla prima del musical La Bella e la Bestia, che verrà portato in scena dalla compagnia Orizzonte Teatro. Alle date già comunicate del 28 febbraio, alle 21, e del 1 marzo alle 18, si è aggiunto un nuovo appuntamento al Politeama Ruzzi di Vasto, quello del 7 marzo alle 21. Sono trenta i ragazzi di tutte le età impegnati in questa produzione artistica. E, dopo aver sbirciato durante le prove di ballo, in cui abbiamo ascoltato uno dei registi, Raffaele Riccio, e la coreografa, Andreana Cioffi, [il video], siamo andati a trovare la compagnia nella sala dove si svolgono le prove di canto. Qui abbiamo ascoltato il regista e vocal coach, Giorgio Goglione, e la responsabile dell'organizzazione, Mariangela Cieri.

Proseguono anche le prevendite per lo spettacolo, presso il negozio Il Cappellaio Matto (Centro Commerciale Insieme), la Crea Eventi, in via Roma a San Salvo, e Muzak, via San Michele a Vasto,