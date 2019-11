Un pino alto circa sei metri è crollato oggi in lungomare Duca degli Abruzzi, a Vasto Marina.

La segnalazione è giunta oggi pomeriggio ai vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno costantato che la grossa conifera, uno degli alberi della pineta antistante l'area giostre della spiaggia, aveva invaso il marciapiede. Il tronco si è spezzato poco al di sopra delle radici.

Fortunatamente, al momento del cedimento, nessuno si trovava a transitare in quel punto del lungomare, né i pesanti rami hanno danneggiato i gazebo in legno del mercatino estivo. L'area è stata transennata in attesa della rimozione del pino caduto.