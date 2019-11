Sulla strada che, da Punta Penna, collega la statale 16 con località Torre Sinello chi deve aspettare l'autobus è meglio che il sedile se lo porti da casa.

Qui, nelle contrade a nord di Vasto, le nuove pensiline installate qualche anno fa non sono arrivate. Nemmeno quelle precedenti, a dire la verità. Come dimostrano le foto scattate sabato 7 febbraio, ci sono ancora le strutture risalenti agli anni Ottanta.

E allora, in assenza di un punto di seduta, qualcuno sotto la tettoia ha piazzato il sedile di un'auto, una sedia di legno e un'altra arrugginita. In attesa che, dopo la conferenza stampa in cui nelle scorse settimane è stato presentato il sito internet delle autolinee urbane di Vasto, ci si ricordi delle periferie, dove ormai da anni i trasporti pubblici hanno subito tagli che vanno in direzione opposta rispetto al principio di mobilità sostenibile e alla "città più vivibile", in cui "si respiri bene, con meno traffico", concetti espressi nelle dichiarazioni programmatiche rimaste agli atti del primo Consiglio comunale successivo alle elezioni dell'ormai lontano 2006.