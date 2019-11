Erano da poco passate le 17, oggi pomeriggio, quando una rapina a mano armata è stata messa a segno nella tabaccheria Del Moro, in corso Plebiscito.

Mentre l'addetta della tabaccheria era intenta a giocare alcune schedine di una cliente, due uomini sono entrati nel locale; uno di loro aveva indosso una tuta da lavoro blu, aveva il volto completamente coperto ed era armato di pistola. Il secondo indossava un giaccone pesante, cappello, sciarpa e occhiali.

Mentre il primo minacciava l'addetta della tabaccheria con la pistola, il secondo uomo ha sfoderato un lungo coltello e ha raggiunto la donna dietro la cassa, intimandole di consegnare i contanti; il suo accento è parso con cadenza locale.



Non contenti dei duecento euro della cassa, i due avrebbero provato a rapinare anche la cliente, ma la donna non aveva soldi nella borsa. A quel punto ai due non è rimasto altro che arraffare al volo qualche pacchetto di sigarette e darsi alla fuga.

Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina.