Sono ben quattro le auto coinvolte in un incendio divampato all'interno di un cortile in via Casetta. Erano circa le 23 quando i residenti dei palazzi che si affacciano sul cortile privato nella traversa di via Ciccarone hanno avvertito odore di bruciato e hanno iniziato a vedere il bagliore delle fiamme. Delle quattro vetture che alla fine sono state distrutte, parzialmente o totalmente dalle fiamme, la prima ad andare a fuoco è stata una Fiat Punto. La violenza del rogo, alimentato anche dal forte vento, ha fatto sì che l'incendio si propagasse anche alle vetture parcheggiate a distanza ravvicinata.

Una Fiat Multipla è stata completamente distrutta, due Ford Fiesta hanno riportato pesanti danni alle fiancate. Dopo essersi resi conto di cosa stava accadendo i residenti del condominio hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno spento l'incendio evitando che le fiamme potessero propagarsi ad ulteriori vetture parcheggiate accanto a quelle incendiate.

In via Casetta sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Vasto che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e in particolare hanno ascoltato la proprietaria della Fiat Punto. Le indagini delle forze dell'ordine ora dovranno fare luce su quanto avvenuto nella tarda serata. Dalle prime indiscrezioni sembrano esserci pochi dubbi che si tratti di un incendio doloso.