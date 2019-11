Ci è voluta un'ora per l'ambulanza del 118 di Castiglione per raggiungere località Cannavina, di Schiavi d'Abruzzo, a circa 15 chilometri di distanza. Un tempo non proprio da "emergenza-urgenza" dovuto - come scrive Francesco Bottone su L'eco dell'Alto Molise (clicca qui per leggere l'articolo) - alle pessime condizioni meteo che si sono abbattute sul medio e alto vastese con corpose nevicate.

I soccorsi erano stati chiamati per via di una brutta caduta che ha visto protagonista una donna di ottant'anni che ha battuto la testa, mentre si trovava nel bagno di casa. Una volta chiamato il 118, però, i soccorritori hanno impiegato un'ora a raggiungere la casa della donna, che è stata quindi medicata e successivamente trasportata al Pronto soccorso di Vasto. Tempo di percorrenza, anche questa volta, un'ora.