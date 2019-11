Le alte onde continuano a "scavalcare" la barriera del molo di Punta Penna e riversarsi con forza sulla banchina. E' questo uno degli effetti dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio. Tanta apprensione per gli armatori, impegnati da questa notte a rinforzare gli ormeggi delle loro imbarcazioni in balia delle onde e sempre a rischio di finire contro la banchina. Visto il perdurare delle avverse condizioni meteo è stato sospeso il traffico delle navi merci. "Oggi non abbiamo autorizzato nuovi ingressi in porto - spiega il comandante del Circomare, Giuliano D'Urso". Anche per questa notte i motopescherecci resteranno attraccati in porto "vigilati" come sempre dai marinai sperando che il mare possa diminuire nella sua furia.

"Per ora non si registrano gravi problemi - aggiunge D'Urso -, resta comunque lo stato di massima allerta".