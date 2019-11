Nonostante le brutte vicende di qualche settimana fa il servizio fotografico di sartoria Sposa Più per la nuova collezione 2015 (realizzato fine 2014) mostra il Palazzo d’Avalos in tutta la sua bellezza e testimonia che le attività all'interno dell'edificio monumentale continuano e continuano bene, grazie allo staff di storiche dell'arte e archeologhe che quotidianamente si occupa di attività didattiche e non solo. In una soleggiata giornata d’inverno eleganza e sensualità delle modelle si sono fuse con la storicità della residenza marchesale vastese per lanciare la collezione 2015 della sartoria che da ormai 30 anni fa del vero made in Italy la sua missione. Una storia ultradecennale, che nasce in Puglia, dove la signora Maria Antonietta Leone impara da sua madre l’arte della sartoria, arricchendola di abilità per divenire così stilista, disegnatrice, modellista e creatrice. Così nasce la prima sartoria, a Scerni, che pian piano si è evoluta fino a divenire un moderno atelier dedicato alle spose e, da qualche anno, anche agli sposi. La professionalità è stata trasmessa di madre in figlia, con Flavia Palmucci divenuta anche lei stilista, disegnatrice e modellista. Oggi sono lei e sua madre a creare ogni anno le nuove collezioni, con decine di abiti stupendi che, dalle loro idee, prendono vita dai loro disegni e poi dalle pregiate stoffe. Una tradizione sartoriale che si è arricchita nel tempo, arrivando a conquistare il cuore di migliaia di spose che in tutti questi anni sono passate da Scerni per la scelta del loro abito da sogno.

Sono più di 70 gli abiti da sposa della collezione Sposa Più 2015, tutti nel segno del vero made in Italy, unici e particolari per soddisfare ogni esigenza. Le possibilità non mancano, perchè si può scegliere tra uno dei raffinati abiti della collezione oppure combinare stoffe, corpetti, gonne, applicazioni, per arrivare ad un vestito che verrà confezionato su misura. Per le donne più creative le stiliste di Sposa Più sono pronte a raccogliere idee, anche un semplice disegno, per arrivare a creare l’abito dei propri sogni. Che si scelga un abito già presente in collezione o che si crei qualcosa di diverso, l’attenzione delle due stiliste e sarte è sempre massima così che ogni sposa possa avere il “suo” abito. Non da meno è l’attenzione dedicata all’abito maschile, con la presenza in atelier di grandi marchi su cui spiccano L’Uomo Drink e altre importanti realtà made in Italy che prestano cura in ogni dettaglio, dalla scelta dei tessuti alla confezione. Il nuovo e moderno atelier di Sposa Più, pur mantenendo il calore e l’accoglienza della piccola bottega sartoriale, oggi è un ambiente riservato, dove la sposa o lo sposo possono scegliere con la massima tranquillità l’abito per il giorno più importante della loro vita.

In un soleggiato pomeriggio d’inverno gli abiti della nuova collezione, indossati da bellissime modelle, hanno fatto rivivere per un giorno a palazzo d’Avalos i fasti di un tempo. L’arte sartoriale, la bellezza delle donne della nostra terra e la storicità del palazzo marchesale sono stati gli ingredienti per un risultato d’eccellenza, frutto anche del lavoro di team con il trucco di ‘Estetica Oggi’, di Cupello, e le acconciature di ‘Paola Buda’, di Vasto. Classe e stile valorizzate dalla cura delle creazioni realizzate da mani sapienti che sanno lavorare tessuti pregiati. Nel portare i suoi abiti a palazzo lo staff di Sposa Più ha voluto dare un segno del legame con il territorio, da cui l’attività è iniziata tanti anni fa per conquistare i cuori delle spose di tante regioni italiane. Un territorio che esprime tanta bellezza, da quella architettonica a quella delle donne che hanno posato avvolte in abiti da sogno. Chi ha avuto l’occasione di assistere alla realizzazione del servizio non è potuto rimanere indifferente all’eleganza con cui le giovani modelle vestite di bianco si muovevano sinuose tra arazzi, tendaggi ed opere d’arte, incastonate nei giochi di luci ed ombre delle grandi stanze. “Le nobildonne della famiglia d’Avalos, che questi corridoi percorrevano nelle loro giornate, sarebbero certamente invidiose nel vedere tanta eleganza e bellezza”, ha commentato la storica dell'arte Anna Cericola, per tanti anni guida dei turisti tra le meraviglie del palazzo, dopo aver ammirato gli scatti fotografici realizzati da Costanzo D’Angelo, dello studio Occhio Magico.

Per tutte le foto visita il sito www.sartoriasposapiu.it

Bellezza, esclusività e qualità. Sono le caratteristiche degli abiti di cui ogni particolare è realizzato a mano. E se un tempo la possibilità di avere un abito cucito su misura era un privilegio concesso a pochi, oggi la professionalità sartoriale lo rende possibile ad ogni sposa che vuole sentirsi speciale e unica per un giorno indimenticabile. Sposa Più si caratterizza da sempre per offrire un prodotto di qualità a prezzi giusti, con una lavorazione “fatta in casa”, passando dal disegno alla realizzazione finale senza intermediari. Per una donna ancora indecisa sull’abito da indossare nel giorno del matrimonio, poter scegliere da una collezione molto vasta e sapere di poter apportare tutte le modifiche che desidera è una possibilità davvero unica. Entrando nell’atelier di Scerni, incontrando le due esperte stiliste e sarte, lasciandosi consigliare, confrontandosi, ogni donna potrà avere il suo abito dei sogni, per sentirsi, in un giorno speciale, come le nobildonne che nel passato vivevano nello splendido palazzo d’Avalos.

Sartoria Sposa Più

Via Aldo Moro, 33 - Scerni (Ch)

Tel. 0873/919779

sartoria.sposapiu@gmail.com

www.sartoriasposapiu.it

Informazione pubblicitaria