Torna come ogni lunedì l'appuntamento con L'Edicola del Bar Walter. Viste le temperature gelide per una settimana ci siamo spostati all'interno del bar, dove Stefano Troilo ha accolto come ospite il trail runner Tonino Baccalà, socio del Cai e della Podistica Vasto. Poi, tra un giornale ed un caffè, abbiamo intercettato Massimo Vecchiotti, allenatore della Vastese e per finire c'è mister Di Spalatro, con cui si è parlato di calcio locale e nazionale.

