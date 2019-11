Si è svolto sabato 7 febbraio, nella sala convegni di Canneto, la conferenza stampa di Trigno - Terre sostenibili, il marchio di area della media valle del Trigno che coinvolge nove comunimolisani e undici abruzzesi e operatori economici.

"Il marchio Valle del Trigno sarà presente alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano dal 12 al 14 febbraio", sottolinea Marco Monaco sindaco di Tufillo, "una scelta strategica per dare ai Comuni una maggiore visibilità, anche a livello internazionale". Valle del Trigno è un protocollo d’intesa firmato lo scorso 29 luglio, per un’azione "dal basso", "per ridare fiducia", continua Monaco "alle molte attività che vivono nel territorio e perevitare lo spopolamento".

Un fiume, il Trigno, che unisce e non divide, di questo avviso è il sindaco di Montefalcone Gigino D’Angelo che continua dicendo che: "Solo insieme possiamo dare qualche prospettiva basata sulla valorizzazione del Territorio, dell’Ambiente, del Turismo e dei prodotti tipici". Privato e pubblico, quindi, che si uniscono per spingere le due regioni, l’Abruzzo e il Molise. Interviene anche il sindaco di Torrebruna, Cristina Lella, che pone l’accento sull’importanza di questo progetto per dare speranza, soprattutto ai giovani.

Ma cosa ci si aspetta dalla partecipazione alla BIT? Monaco conclude dicendo che almeno 20 mila persone potranno conoscere il marchio Valle del Trigno e che sarà un modo per emergere e sarà il primo passo verso Expo2015.

La parola, infine, passa a Beniamino Di Rico che sta curando la parte progettuale che ricorda come, con questo accordo, per la prima volta territori marginali vogliono diventare una centralità. Durante i giorni della BIT verrà presentata la brochure "Trigno terre sostenibili, esperienza unica, autentica, irripetibile", un documentario filmato sui borghi, l’archeologia, il paesaggio, gli antichi mestieri, l’antropologia e i sapori e il portale internet.

Roberto De Ficis su Vasteggiando.it